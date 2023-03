Riassunto: Wemade aggiorna MIR4 con la nuova classe ‘Darkist’, che piega tutti al suo volere

– Specializzata in incantesimi di contatto e maledizioni incredibili, si trasforma in “Asura” con poteri estremi



– Gli eventi celebrativi comprendono numerosi premi, tra cui le armi e gli equipaggiamenti Epic esclusivi





SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–MIR4, il MMORPG blockbuster di Wemade, si è arricchito di una nuova classe, la ‘Darkist’, nell’aggiornamento del 7 marzo 2023.

La classe ‘Darkist’ distrugge il nemico e lo decompone con i suoi incantesimi di contatto ed è specializzata negli attacchi con potenti veleni e con maledizioni che provocano lesioni caustiche.

È una classe in grado di attaccare più nemici alla volta con catene di sangue per curarsi, e di utilizzare la magia proibita per avere poteri illimitati e temporanei.

