Riassunto: Viz.ai annuncia un accordo con Bristol Myers Squibb per permettere il rilevamento più precoce e la gestione della cardiomiopatia ipertrofica sospetta (HCM)

Viz.ai ha inviato di nuovo una richiesta di classificazione alla FDA per un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale progettato per identificare e fare il triage di pazienti con cardiomiopatia ipertrofica (HCM)

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Viz.ai, azienda leader nel rilevamento di malattie e coordinamento delle cure basata sull’AI, oggi ha annunciato un accordo pluriennale con Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY), società biofarmaceutica globale, per implementare un algoritmo di intelligenza artificiale (AI) e un software per il flusso di lavoro dei fornitori (VizTM HCM) messo a punto per identificare e fare il triage di pazienti che possono necessitare di ulteriori valutazioni per il rilevamento della cardiomiopatia ipertrofica.





