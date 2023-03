Riassunto: Shin-Etsu Chemical ha sviluppato una gomma siliconica per stampaggio ottima come materiale isolante di rivestimento per il cablaggio ad alta tensione a bordo delle auto

Questo nuovo prodotto porta a notevoli miglioramenti in termini di flessibilità e alleggerimento dei cavi ad alta tensione

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (sede: Tokyo; presidente: Yasuhiko Saitoh) ha sviluppato una nuova gomma siliconica per stampaggio (il prodotto “KE-5641-U”) ottima come materiale isolante di rivestimento per il cablaggio ad alta tensione utilizzato nelle automobili.

I sistemi di trasmissione dei veicoli elettrici (EV) e dei veicoli elettrici ibridi (HEV) necessitano di cablaggi con requisiti sempre più elevati in materia di tenuta di voltaggio/corrente; per questo motivo sono richieste caratteristiche di tenuta elevata alla tensione per i cavi ad alta tensione utilizzati negli EV e negli HEV.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

