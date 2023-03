Riassunto: RFMW espande la sua presenza in Europa con un’acquisizione

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–RFMW, distributore specializzato in prodotti RF e a microonde, ha annunciato oggi l’intenzione di acquisire MRC Gigacomp (MRCG) e MRC Components (MRCC) in Germania. Sia MRCG che MRCC rappresentano e distribuiscono produttori leader del settore di componenti RF, a microonde e a onde millimetriche in Germania, Austria, Svizzera e Benelux. L’accordo rafforza la presenza internazionale di RFMW, con un’impronta davvero notevole in tutta Europa, e ne migliora la posizione di rilievo come organizzazione di vendita e marketing altamente qualificata, esperta e tecnica.

Il perfezionamento della transazione è soggetto all’approvazione dell’autorizzazione alla fusione e si prevede che si chiuda il 31 marzo 2023.

“Siamo entusiasti di questo accordo con RFMW”, commenta Frank Lauber, amministratore delegato di MRC Gigacomp.

