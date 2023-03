Riassunto: LambdaTest collabora con LinkedIn per offrire il certificato professionale di automazione dei test su LinkedIn Learning

Il certificato professionale di automazione dei test LambdaTest, disponibile solo su LinkedIn Learning, consentirà agli studenti di imparare l’arte e la scienza dell’automazione dei test da uno degli principali esperti del settore

NOIDA, India e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, la principale piattaforma su cloud di test dell’esperienza digitale, si è associata a LinkedIn per offrire il LambdaTest Test Automation Professional Certificate disponibile esclusivamente su LinkedIn Learning, come parte della sua missione per sostenere la somministrazione di test e la comunità QA.

Grazie a questo corso di certificazione professionale, gli allievi acquisiranno conoscenze fondamentali sull’automazione dei test, compresi vari strumenti e best practice, in modo molto coinvolgente da parte di Meaghan Lewis, Technical Program Manager presso Microsoft.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

