Riassunto: Inaugurato ufficialmente l’ufficio coreano di Altium

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Altium è lieta di annunciare l’apertura del suo nuovo ufficio regionale di Seul, in Corea. Avendo rilevato un potenziale notevole in questo paese, Altium si propone di servire meglio i clienti, ridurre il feedback loop e rispondere alle esigenze specifiche di questo mercato. Per i clienti coreani ciò si traduce in un miglioramento del servizio e dei prodotti a prezzi concorrenziali. Si tratta di un passo avanti importante per Altium, che continua a crescere e ad ampliare la sua portata diretta in nuovi mercati.

“Altium è attiva in Corea da più di cinque anni e ha formato solide relazioni commerciali con i clienti in diversi comparti, come l’elettronica di largo consumo, l’automazione industriale e l’ingegneria degli autoveicoli, ma anche con varie agenzie governative del paese asiatico. La creazione di un team dedicato in grado di coprire ogni aspetto del coinvolgimento dei clienti, come prevendita, vendite e marketing e assistenza clienti, permetterà ad Altium di rispondere meglio alle esigenze del mercato regionale coreano”.

– Pelle Chiari, Director, Altium Korea Software Ltd.

