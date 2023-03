Riassunto: I test di Loop Energy e Fraunhofer ISE dimostrano il potenziale del progetto innovativo del campo di flusso eFlow™ per aumentare la produzione di idrogeno negli elettrolizzatori

VANCOUVER, British Columbia e FRIBURGO, Germania–(BUSINESS WIRE)–Loop Energy™ (TSX: LPEN), azienda specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni di celle a combustibile a idrogeno, ha completato la convalida di terze parti dell’uso della sua tecnologia brevettata eFlow™ negli elettrolizzatori PEM. In collaborazione con Fraunhofer USA, i test sono stati condotti dal tedesco Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE (Istituto Fraunhofer per i sistemi di energia solare ISE), e hanno dimostrato che un’architettura di celle a combustibile con struttura a campo di flusso trapezoidale è in grado di migliorare l’uniformità della temperatura. Quando viene incorporata in celle elettrolitiche PEM convenzionali, questa architettura a piastre bipolari dimostra di poter aumentare la produzione di idrogeno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

