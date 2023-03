Riassunto: HCLTech riceve prestigiosi riconoscimenti globali per le sua prestazioni ESG

MSCI classifica HCLTech ‘Leader’ nell’ESG nel settore del software e dei servizi

NOIDA, India e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–HCLTech, società tecnologica globale leader sul mercato, ha annunciato di essere stata riconosciuta da agenzie di ricerca e rating rinomate a livello mondiale per le sue solide prestazioni in ambito di ESG (ambiente, società e governance). Questi riconoscimenti sottolineano i progressi importanti compiuti da HCLTech nell’implementazione della sua visione di sostenibilità aziendale.

MSCI ha classificato HCLTech come ‘Leader’ nell’ESG nel settore del software e dei servizi. I rating ESG di MSCI hanno valutato 8500 aziende per la loro esposizione ai rischi ESG rilevanti per il settore e alla loro capacità di gestire tali rischi rispetto ad aziende simili.

