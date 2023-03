Riassunto: HCLSoftware e SolarWinds ampliano la partnership con la piattaforma di osservabilità della rete 5G Cloud-to-RAN

SUNNYVALE, Calif. & NOIDA, India–(BUSINESS WIRE)–HCLSoftware e SolarWinds ampliano la loro partnership annunciata nell’ottobre 2022 per realizzare una piattaforma end-to-end di osservabilità della rete 5G dal cloud alla RAN (Radio Access Network). Questa soluzione congiunta basata sull’intelligenza artificiale combina la piattaforma di Augmented Network Automation (HCL ANA) di HCLSoftware, HCL DRYiCE iObserve con tecnologia SolarWinds e altri prodotti di telecomunicazione di HCLSoftware con la piattaforma di osservabilità, monitoraggio e gestione dei servizi di SolarWinds per fornire una piattaforma di osservabilità delle telecomunicazioni dal cloud alla RAN5G per gli operatori di rete mobile.

A ottobre, SolarWinds ha annunciato la sua intenzione di espandersi con il prodotto DRYiCE di HCLSoftware, volto a rivoluzionare le operazioni IT per le aziende, con l’obiettivo di riunire le migliori piattaforme avanzate AIOps, di osservabilità end-to-end e di gestione dei servizi di entrambe le aziende.

