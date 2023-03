Riassunto: Clarity AI e CDP annunciano una partnership relativa a prodotti sui dati ambientali

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI, una piattaforma tecnologica leader nel campo della sostenibilità, e CDP, l’organizzazione no-profit che gestisce il sistema globale di divulgazione ambientale, hanno annunciato oggi una nuova partnership incentrata sullo sviluppo congiunto e l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti che consentano alle istituzioni finanziarie di misurare e agire in base al proprio impatto ambientale.

L’ampia rete di clienti globali di Clarity AI gestisce decine di trilioni di asset e conta sulla piattaforma Clarity AI per trasformare i dati grezzi in prodotti facilmente consumabili, compresi punteggi e analisi da integrare in piattaforme di terze parti.

Grazie a questa partnership, i dati CDP saranno utilizzati nello strumento Net Zero di Clarity AI, che supporta le istituzioni finanziarie nella gestione e nella rendicontazione del loro allineamento Net Zero, in linea con il Net Zero Investment Framework (NZIF), sostenuto dal settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

