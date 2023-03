Riassunto: Alight rivela che, secondo i dipendenti, i benefit sul posto di lavoro in Europa non colpiscono nel segno

Lo studio di Alight analizza come vengono percepiti dai dipendenti i benefit offerti sul posto di lavoro dai datori di lavoro europei

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Secondo un report pubblicato oggi da Alight, fornitore leader di tecnologie e servizi basati sul cloud per la gestione del capitale umano, i benefit sul posto di lavoro giocano un ruolo importante nella capacità di attrarre, fidelizzare e trattenere i talenti, eppure i dipendenti non sempre trovano validi i benefit esistenti, mentre in generale i datori di lavoro li sopravvalutano.

Il nuovo report Workplace Benefits in a Changing World 2023 di Alight è il risultato del sondaggio effettuato tra 1.400 dipendenti e 420 medie e grandi imprese in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, per comprendere le differenze tra le priorità e le esigenze di datori di lavoro e dipendenti in tema di benefit.

