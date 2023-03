Riassunto: AlertEnterprise riceve la certificazione di fabbrica LenelS2 nell’ambito del programma OpenAccess Alliance LenelS2

Guardian di AlertEnterprise si interfaccia con il sistema di sicurezza per il controllo degli accessi OnGuard® di LenelS2

FREMONT, Calif.–(BUSINESS WIRE)–AlertEnterprise ha annunciato oggi di aver ricevuto la certificazione di fabbrica LenelS2 e di aver aderito al LenelS2 OpenAccess Alliance Program (OAAP). Guardian di AlertEnterprise si interfaccia con il sistema di controllo degli accessi OnGuard® e fornisce, in tempo reale, controlli di sicurezza cyber-fisici che creano una base e una soluzione comprovata per la Zero Trust, in modo da salvaguardare le organizzazioni e la loro forza lavoro nella nuova normalità.

“AlertEnterprise ha completato i test di fabbrica richiesti da LenelS2 per convalidare la funzionalità della sua interfaccia con il sistema OnGuard. John Marchioli, OAAP product management, LenelS2 dichiara che questo va a vantaggio dell’utente, il quale può sfruttare il suo attuale sistema OnGuard e incorporare l’accesso al luogo di lavoro utilizzando AlertEnterprise Guardian Physical Identity Access Management, Visitor Management e Insider Threat Intelligence”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Willem Ryan



SVP, Marketing e comunicazioni



AlertEnterprise



510-440-0840



media@alertenterprise.com