Riassunto: AlertEnterprise mira a trasformare la sicurezza fisica presentando un nuovo chatbot IA per la sicurezza basato su ChatGPT

FREMONT, Calif.–(BUSINESS WIRE)–AlertEnterprise, Inc., azienda leader nella convergenza di software per la sicurezza cyber-fisica, ha annunciato oggi il lancio del suo primo chatbot IA Guardian basato su OpenAI ChatGPT. Il debutto mondiale del chatbot IA è previsto per fine marzo in occasione delle fiere ASIS Europa e ISC West.





Il chatbot IA Guardian è sviluppato con la piattaforma di fama mondiale GPT-3 creata da OpenAI ed è concepito per fornire all’istante agli operatori per la sicurezza l’accesso fisico e le più importanti informazioni sulla sicurezza con domande e istruzioni rapide.

“La sicurezza fisica e i sistemi di controllo degli accessi hanno sempre implicato una quantità enorme di dati, ma, finora, l’accesso a tali dati comportava un noioso processo manuale”, ha dichiarato Yogesh Ailawadi, VP Senior Product and Solutions Engineering di AlertEnterprise.

