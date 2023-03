Riassunto: Aleph Farms aumenta le capacità di produzione con l’acquisizione dello stabilimento di VBL Therapeutics e la partnership stretta con ESCO Aster

Un efficiente impiego del capitale in Israele e a Singapore concepito per sostenere la crescita in mercati chiave

REHOVOT, Israele–(BUSINESS WIRE)–Aleph Farms, la prima azienda a produrre bistecche coltivate direttamente dalle cellule di manzi non modificate, oggi ha annunciato di avere rilevato uno stabilimento di produzione a Modi’in, Israele, e determinate attività correlate dall’azienda biotecnologica VBL Therapeutics (Nasdaq: VBLT). Inoltre, Aleph Farms ha siglato un protocollo d’intesa con ESCO Aster, un’azienda manifatturiera su contratto integrata verticalmente, per produrre carne coltivata a Singapore. Questi accordi aumenteranno le capacità di produzione e l’impatto globale di Aleph Farms mentre l’azienda è prossima alla fase di commercializzazione.

