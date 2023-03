Riassunto: Airship scelta ancora una volta da SXSW per alimentare le esperienze critiche nella sua app mobile ufficiale SXSW GO 2023

La messaggistica di Airship, i pass per i portafogli mobili e le esperienze di app senza codice aiuteranno gli oltre 225.000 partecipanti attesi al SXSW a sfruttare al meglio la loro permanenza al congresso e ai festival

Airship ed Eventbase consentono a SXSW di realizzare esperienze immersive di app mobili, ampliando l’esperienza ibrida digitale-fisica per i partecipanti

PORTLAND, Ore.–(BUSINESS WIRE)–La società di esperienza delle app mobili Airship oggi ha annunciato che South by Southwest® Conference and Festivals (SXSW®) sta ancora una volta utilizzando la Airship App Experience Platform per alimentare le notifiche push e la messaggistica nell’app per l’app mobile ufficiale SXSW GO, presentata da Showtime.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

