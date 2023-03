Riassunto: 0% Cuoio. 110% KING – PUMA elimina gradualmente K-Leather con la tecnologia innovativa K-BETTER™.

HERZOGENAURACH, Germania–(BUSINESS WIRE)–L’azienda di articoli sportivi PUMA ha riprogettato la sua leggendaria scarpa da calcio KING introducendo la nuova tecnologia K-BETTER™ per offrire prestazioni straordinarie senza utilizzare pelle di canguro.





La PUMA KING è stata indossata da calciatori leggendari come Johan Cruyff, Diego Maradona, Eusébio, Lothar Matthäus e Pelé, che per decenni hanno dominato la scena del calcio internazionale. Oggi la KING sta tornando al campo di calcio ricaricata con l’ultima tecnologia PUMA e realizzata per la prima volta in assoluto con tomaia in materiale completamente nuovo non derivato da pelle animale. La tomaia infatti contiene almeno il 20% di materiale riciclato e rappresenta un passo avanti verso un futuro migliore.

