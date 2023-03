Riabilitazione gravi atrofie: come tornare a sorridere e a mangiare con denti fissi

La riabilitazione delle gravi atrofie ossee rappresenta una sfida per gli implantologi di tutto il mondo. In passato, i pazienti che presentavano una notevole riduzione della quantità di osso disponibile non avevano molte alternative se non quella di indossare una protesi rimovibile o, in alcuni casi, ricorrere ad una procedura molto invasiva e non sempre di successo come il trapianto di osso. Fortunatamente, con i progressi della scienza e la diffusione di nuove tecniche, è possibile riabilitare anche i casi più complessi di atrofia ossea.

In particolare, due delle tecniche più innovative e efficaci per affrontare le gravi atrofie ossee sono l’implantologia All-on-Four e gli impianti zigomatici.

L’All-on-Four è una tecnica implantare che consiste nell’inserimento di quattro impianti dentali in ciascuna arcata, che fungono da base per ancorare una protesi fissa completa. Questa tecnica permette di riabilitare anche i pazienti con una ridotta quantità di osso, in quanto gli impianti vengono inseriti in posizioni strategiche per garantire la massima stabilità.

La tecnica All-on-Four è stata accolta molto positivamente dai pazienti e dagli specialisti, in quanto consente di riabilitare completamente l’arcata dentale in un solo intervento chirurgico. Inoltre, la protesi fissa garantisce un’elevata stabilità e un’ottima funzionalità.

Gli impianti zigomatici, invece, rappresentano un’alternativa all’All-on-Four per i pazienti che presentano un’atrofia ossea ancora più grave nell’arcata dentaria superiore. In questi casi, impianti dentali di dimensioni più lunghe vengono inseriti direttamente nell’osso zigomatico, anziché nell’osso mascellare.

La procedura di inserimento degli impianti zigomatici è più complessa rispetto all’All-on-Four, ma permette di bypassare l’osso mascellare ridotto o assente e garantire una solida base per l’ancoraggio della protesi. Grazie alla tecnica degli impianti zigomatici, i pazienti con gravi atrofie ossee possono tornare a sorridere e a mangiare con denti fissi in tempi molto brevi.

Nell’immagine panoramica sottostante è possibile vedere nei dettagli le tecniche appena descritte.

Riabilitazione gravi atrofie: come tornare a sorridere e a mangiare con denti fissi 7

Il caso clinico, progettato ed eseguito dal dottor Cesare Paoleschi ha previsto una riabilitazione con 4 impianti dentali nell’arcata inferiore (tecnica all-on-four) e 4 impianti zigomatici, 2 per lato, nell’arcata superiore.

Grazie a questo assetto implantare il paziente ha potuto avere un nuovo sorriso fisso a distanza di poche ore dall’operazione.

Il dottor Cesare Paoleschi è laureato in odontoiatria e protesi dentaria ed è iscritto all’albo degli odontoiatri di Lucca al numero 3. E’ esperto nella riabilitazione delle gravi atrofie e da 10 anni eseguite trattamenti di grave atrofie mascellari con la tecnica degli impianti zigomatici.

Nel 2022 ha scritto il Manuale pratico di Chirurgia Implantare Zigomatica per l’Odontoiatra (casa editrice EDRA). Visita e opera esclusivamente negli studi dentistici Iris Compagnia Odontoiatrica delle Toscana e della Liguria.