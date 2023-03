Resta con me: trama, anticipazioni e curiosità dell’episodio del 12 marzo

La fiction “Resta con me“, ideata da Maurizio De Giovanni, torna con un nuovo appuntamento imperdibile. L’episodio in onda domenica 12 marzo in prima serata su Rai 1 si preannuncia ricco di colpi di scena e sorprese.

Indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN scopre che la “banda della lancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, utilizzando i passaggi sotterranei che erano presenti nell’Archivio della Questura. Questo fatto fa sospettare il Vicequestore Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca, che inizia a rivedere i fatti in successione a partire dalla sparatoria al ristorante e sospetta che ci sia una talpa nella polizia.

Il capo della Squadra Mobile, Nunzia (Maria Pia Calzone), avvia immediatamente un’indagine segreta sui suoi agenti per scoprire la verità. Nel frattempo, la vita personale di alcuni personaggi della fiction prende una svolta importante.

Paola (Laura Adriani) e Alessandro capiscono l’importanza di essere presenti per il piccolo Diego, che rifiuta di andare a vivere in una famiglia affidataria. Paola dichiara di volerlo adottare, dimostrando ancora una volta il suo grande cuore.

La fiction “Resta con me” promette emozioni forti e colpi di scena, con una trama avvincente e una scrittura coinvolgente. Non perdete l’episodio del 12 marzo su Rai 1, che si preannuncia come uno dei più interessanti di tutta la stagione.