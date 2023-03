“Resta con me”: terza puntata, Scudieri alle prese con una madre disperata e la caccia alla “Banda della lancia termica”

La terza puntata della fiction “Resta con me“, ideata da Maurizio De Giovanni, andrà in onda domenica 5 marzo in prima serata su Rai 1. Il Vicequestore Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca, prosegue le sue indagini, alle prese con una madre disperata che minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori. Fortunatamente, la giovane agente della Squadra Mobile Linda riesce a evitarne la tragedia.

Alessandro e Paola (Laura Adriani), giudice del Tribunale dei Minori, collaborano per risolvere il caso, ma la loro intesa dura poco. Nel frattempo, al porto viene rubata una bisarca carica di veicoli, e nelle immagini delle telecamere di sicurezza Scudieri sembra riconoscere la donna misteriosa vista al ristorante il giorno della sparatoria. Convinto che la “Banda della lancia termica” sia coinvolta, inizia la caccia al basista, con la collaborazione dell’UDIN e della vecchia squadra di Alessandro, ora guidata dal collega e amico d’infanzia Marco (Arturo Muselli).

La tensione aumenta in questa terza puntata di “Resta con me”, con Scudieri sempre più coinvolto nella caccia alla banda criminale e alle prese con una madre disperata. Non perdete questa avvincente puntata, in onda su Rai 1 domenica 5 marzo in prima serata.