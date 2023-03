Prestiti Personali Online: Come funzionano

(Adnkronos) –

Milano – 08 marzo 2023. La vita, a volte, ci può riservare delle sorprese e, quando queste non sono positive, può diventare difficile affrontarle senza intaccare i propri risparmi. Se ci sono spese impreviste o una situazione finanziaria non ottimale, in questi casi una possibile opzione è quella di richiedere un prestito personale per avere la liquidità di cui abbiamo bisogno. I prestiti personali possono essere utilizzati per una varietà di scopi, da acquisire attrezzature necessarie per la casa o una nuova auto, a finanziare un progetto di ristrutturazione o semplicemente a fornire supporto finanziario per gestire i debiti.

Cos’è un prestito personale?

I prestiti personali sono un’opzione di finanziamento a breve termine che consente di ottenere somme tra € 500 e € 75.000. Queste somme devono essere restituite in rate mensili secondo un piano di ammortamento predefinito al momento della stipula del contratto.

Per confrontare i prestiti personali disponibili sul mercato, è importante prendere in considerazione sia il TAN (tasso annuo nominale) che il TAEG (tasso annuo effettivo globale). Il TAN è il tasso d’interesse nominale che viene applicato al prestito e può essere variabile o fisso. Il TAEG è composto dal tasso d’interesse nominale, più le spese accessorie e le commissioni. Il TAEG rappresenta l’effettivo costo del prestito.

Accedere ai prestiti personali online

Oggi, grazie alle piattaforme online, è possibile accedere facilmente a un prestito personale. Confrontarli non è semplicissimo, l’ideale è avere uno strumento come LoanScouter, che consenta un paragone immediato tra le condizioni poste dagli enti creditizi. Questo è un grande vantaggio, soprattutto in tempi di Covid-19, in cui le persone hanno meno tempo a disposizione e le code nella filiale bancaria possono essere lunghe. Le piattaforme online offrono un servizio di confronto dei prestiti che può essere molto utile per determinare quale sia la soluzione migliore. Oltre a confrontare i tassi d’interesse, le piattaforme online consentono di simulare i costi e i tempi di rimborso dei prestiti in modo trasparente.

Requisiti per accedere ai prestiti personali

Per accedere a un prestito personale, è necessario soddisfare determinati requisiti. Uno dei principali requisiti è che l’importo del prestito sia inferiore o uguale al reddito mensile netto del richiedente. Il richiedente deve anche avere una buona storia di credito, un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e un conto corrente bancario personale. Inoltre, è necessario fornire alcuni documenti, quali una prova di reddito (per dimostrare la capacità di restituire il prestito), una copia del proprio documento d’identità e una prova di una fonte di reddito stabile.

I prestiti personali sono un’opzione per ottenere liquidità in tempi di emergenza o per affrontare spese non programmate. Con l’aiuto delle piattaforme online, è possibile confrontare i prestiti e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Tuttavia, è importante assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti necessari, al fine di ottenerli.