Pioli: “Stanno tutti bene, anche Giroud può giocare dall’inizio”

(Adnkronos) – “Stiamo vivendo sensazioni positive. Arriviamo con fiducia, entusiasmo e determinazione. Stanno tutti bene, compresi Giroud e Diaz. Siamo in 24 tutti disponibili, anche Olivier per giocare dall’inizio. Poi farò io le scelte”. Sono le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli alla vigilia della sfida con il Tottenham di Antonio Conte per il ritorno degli ottavi di Champions League. “Influirà il ritorno di Conte? La presenza dell’allenatore è importante, parlo per esperienza personale. Conte è un valore in più e al di là di lui troveremo una avversario molto motivato”, ha aggiunto Pioli che torna poi sulla partita di Firenze. “Questa è un’altra storia rispetto a Firenze, ma anche rispetto all’andata. Mi aspetto da parte loro un altro atteggiamento. Il Milan domani deve approcciare bene la partita e portarla avanti con continuità”.

“Cosa cambierà nel Tottenham rispetto all’andata? I risultati non cambiano la partita di domani. Entrambe le formazioni vogliono passare questo turno. Il Tottenham probabilmente proverà ad aggredire di più rispetto a San Siro. Hanno dei numeri nei secondi tempi importanti. Dobbiamo stare attenti agli episodi”, ha aggiunto Pioli. “Ci aspettiamo uno stadio caldo, così come lo è stato San Siro ma il gol non lo fa il pubblico. Domani è la partita della personalità. I nostri avversari sono temibili sotto il profilo offensivo, giocheranno con grande intensità e dobbiamo essere preparati a controllare di più la partita. Abbiamo un piccolissimo vantaggio ma non possiamo pensare di gestirlo. Dobbiamo attaccare e giocare con intensità”.