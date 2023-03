Pechino Express 2023: La nuova edizione del viaggio più appassionante

Gli zaini sono in spalla e i viaggiatori di Pechino Express 2023 sono partiti per la loro avventura straordinaria lungo La via delle Indie. La nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia è iniziata ieri su Sky e in streaming su NOW. I concorrenti dovranno percorrere 372 chilometri correndo, facendo autostop e passaggi più o meno fortunati, cercando ospitalità e ristoro presso gli abitanti del luogo, tra Mumbai, Wai e Satara in India.

La prima tappa

La prima tappa non è stata eliminatrice e tutte le coppie sono rimaste in gara per la seconda tappa. Il kick-off della nuova stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia ha registrato 429mila spettatori medi e una share dell’1,8%, in linea con il debutto positivo dello scorso anno. Sui social l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è rimasto sul podio nella classifica degli show più commentati del prime-time di ieri.

La partenza della corsa era nel piazzale antistante il Gateway of India, l’arco commemorativo affacciato sul porto di Mumbai. Ognuna delle coppie aveva il compito di recuperare tre oggetti fondamentali per il viaggio: la mappa, la radio per comunicare e un euro in valuta locale. Le coppie sono arrivate a Wai per la prima prova immunità di stagione, che coinvolgeva le prime quattro ad arrivare all’ambitissimo “libro rosso di Pechino Express”: Italoamericani, Avvocati, Mamma e figlio e Novelli Sposi. A vincere la prova sono stati Martina Colombari e Achille Costacurta.

Le altre otto coppie hanno dovuto ricominciare a correre per gli ultimi chilometri della tappa d’esordio, in direzione Satara, al traguardo conclusivo della puntata. Le Mediterranee sono arrivate prime, seguite da Avvocati, Novelli Sposi, Siculi, Istruiti e Italoamericani. Le vincitrici della tappa, Carolina e Barbara, hanno avuto il compito di scegliere quale coppia eliminare tra le ultime due classificate, Ipocrondriaci e Attiviste. La loro scelta è ricaduta sui Vergassola, ma la busta nera ha rivelato che la prima tappa non era eliminatoria.

La prossima puntata

La nuova stagione di Pechino Express promette avventure emozionanti e culturalmente stimolanti per i concorrenti, che dovranno adattarsi alle tradizioni e alle abitudini della popolazione indiana. La seconda tappa della corsa avrà luogo giovedì 16 su Sky e in streaming su NOW, sotto la bandiera rossa con il logo di Pechino Express.