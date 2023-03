Pd e Schlein, domenica ‘Il punto di vista di Follini’

(Adnkronos) – “Il leader imprevisto, quello che non ti aspetti, si rivela diverso forse anche da se stesso. Moro fu scelto a suo tempo come figura di prudente conservazione democristiana e operò la più ardita svolta a sinistra. Craxi fu voluto dai capi delle correnti socialiste che poi sbaragliò impietosamente, una dopo l’altra. E via elencando, da un’eccezione all’altra rispetto alle regole della più ovvia -ma più ingannevole- prevedibilità politica. Potrà capitare anche a Elly Schlein. Che si presenta come una outsider, e magari potrà invece rivelarsi assai più prudente e circospetta”. Così Marco Follini nel suo settimanale ‘Punto di vista’ per Adnkronos che sarà pubblicato integralmente alle 10.00 di domani, 5 marzo, in agenzia e sul sito.