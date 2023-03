Passaggio a Nord Ovest: alla scoperta di tesori nascosti in giro per il mondo

Il programma televisivo “Passaggio a Nord Ovest” di Rai Cultura, condotto dall’eccezionale Alberto Angela, ci accompagnerà ancora una volta in un viaggio straordinario attraverso continenti lontani, epoche storiche remote e fenomeni naturali spettacolari.

Aosta, una città d’arte da scoprire

Sabato 11 marzo alle 15.00 su Rai 1, assisteremo alla scoperta di un aspetto poco conosciuto della bellissima Aosta. Fondata dai Romani nel 25 a.C., la città è strategicamente situata tra l’Italia e la Svizzera e si presenta come un tesoro di arte, con una ricca storia romana e medievale.

Hawaii, paradiso naturale e vulcano attivo

Le Hawaii, considerate una perla del Pacifico e un vero paradiso per i turisti, nascondono dietro l’apparenza molto altro che sole, spiagge e onde. Nel sud dell’isola più grande dell’arcipelago si trova il Kilauea, un vulcano ancora attivo. Nel 2018, una devastante eruzione vulcanica ha trasformato quel paradiso terrestre in un inferno. Gli scienziati seguono attentamente ogni suo movimento, cercando di anticipare le sue prossime mosse.

Mark Palm e la sua missione di soccorso

Mark Palm è un americano che vive e lavora in Papua Nuova Guinea. In qualità di direttore di una ONG chiamata Samaritan Aviation, offre un servizio di pronto soccorso gratuito alle popolazioni più isolate che vivono lungo il fiume Sepik. Seguiremo i suoi spostamenti in idrovolante mentre porta assistenza a più di 200.000 persone che vivono in condizioni estremamente difficili.

Cina: megalopoli e antiche culture

Riprese aeree spettacolari ci mostreranno un lato inedito della Cina, dove megalopoli incredibili e giganteschi progetti di ingegneria convivono con antiche culture, in un paesaggio caratterizzato dalle immense barriere geografiche e climatiche. I corsi d’acqua più lunghi dell’Asia, il Fiume Giallo e il Fiume Azzurro, si snodano dall’altopiano tibetano alla costa orientale, creando una realtà unica e straordinaria.

In questo modo, “Passaggio a Nord Ovest” ci guiderà alla scoperta di tesori nascosti in giro per il mondo, portando alla luce culture, bellezze naturali e storie di coraggio e solidarietà. Non perdete l’appuntamento con questo programma straordinario!