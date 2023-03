Passaggio a nord ovest: alla scoperta dei dinosauri nel deserto dei Gobi

I dinosauri continuano ad affascinare grandi e piccini e nel programma televisivo “Passaggio a nord ovest“, ideato e condotto da Alberto Angela su Rai1, si scoprono le ultime scoperte dei “cacciatori” di dinosauri nel deserto dei Gobi. In onda sabato 4 marzo alle 15.00 su Rai Cultura, il programma ci guiderà alla scoperta del mondo di queste creature giganti e delle loro affascinanti storie.

Mark Norell e Mike Novack

Dal 1990, due illustri paleontologi dell’American Museum of Natural History, Mark Norell e Mike Novack, conducono spedizioni nel Gobi alla ricerca di nuovi elementi che possano far luce su tutto quello che ancora c’è da sapere su quel mondo di creature giganti. Sono affascinati dai dinosauri fin da quando erano ragazzi e hanno viaggiato in tutto il mondo alla ricerca di queste affascinanti creature, ma è nel deserto dei Gobi che hanno fatto le scoperte più importanti.

I dinosauri e gli uccelli

I dinosauri scomparvero dalla faccia della terra 65 milioni di anni fa, ma oggi sappiamo che non sono spariti del tutto. Una linea evolutiva è arrivata fino ai giorni nostri spiccando il volo, ovvero gli uccelli. Questo ci dimostra che la storia degli animali sulla terra è molto più complessa di quanto pensassimo.

Conclusioni

“Passaggio a nord ovest” è un programma televisivo che trasmette la passione e l’entusiasmo dei “cacciatori” di dinosauri nel deserto dei Gobi. Con le sue storie appassionanti e le sue immagini suggestive, il programma ci guiderà alla scoperta del mondo dei dinosauri e della loro incredibile evoluzione. Se sei un appassionato di paleontologia e vuoi conoscere tutto su queste creature affascinanti, non perdere l’appuntamento su Rai1 sabato 4 marzo alle 15.00 su Rai Cultura.