Pasqua 2023: guida ai prodotti solidali Aid4Mada

“La palma benedetta, buone novelle aspetta”, dice il noto proverbio. Come ogni anno con l’avvicinarsi della Pasqua si accendono i buoni propositi e le idee su come trascorrerla, con chi e su quali prelibatezze acquistare come regali. Uno spunto interessante oggi ve lo diamo noi: lo sapevi che, scegliendo le consuete uova di cioccolato e colombe pasquali, puoi contribuire ad un pianeta migliore?

Acquistando una colomba o uovo di cioccolato solidale per Pasqua, come ad esempio quelli di Aid4Mada, hai l’opportunità di sostenere concretamente una serie di progetti di volontariato nelle aree più sfortunate del pianeta, ad esempio il Madagascar: ad oggi, ai primi posti nella lista dei Paesi più poveri del mondo. Sembra impossibile, ma tanto si può fare aggiungendo un pizzico di spirito solidale alle proprie abitudini! Un semplice acquisto ti basterà per diventare parte attiva di un grande cambiamento: quello che mira ad aiutare in concreto la popolazione più povera di quest’isola africana, ed inoltre a sostenere un mondo più equo e solidale.

Quale migliore occasione della Pasqua per conciliare buoni propositi con azioni concrete: vediamo ora quali sono i prodotti solidali più adatti, come acquistarli e cosa scegliere per vivere una Pasqua 2023 all’insegna della solidarietà.

Colombe di Pasqua e uova di cioccolato solidali

Iniziamo dai dolci più tradizionali, che non possono mai mancare in nessuna tavola durante le festività pasquali: dici “colombe e uova di cioccolato” ed è subito Pasqua!

Aid4Mada, onlus che lavora con progetti di volontariato in Madagascar, propone online una selezione di golose colombe e focacce prodotte da Loison, azienda artigiana di Vicenza, e uova pasquali solidali. Questa associazione italiana senza scopo di lucro dal 2015 si impegna nello sviluppo di progetti a sostegno delle popolazioni più disagiate del Madagascar. Le numerose attività promosse dall’onlus vicentina si concentrano principalmente nella città di Tulear, la più povera dell’intera isola, situata a Sud del Paese. Qui i volontari lavorano incessantemente per portare alle famiglie e ai bambini dell’area quelle risorse che da noi sono garantite – e spesso date per scontate – ma che là purtroppo sono sempre più scarse: acqua potabile, cibo ogni giorno, istruzione primaria, assistenza sanitaria, sostegno allo sviluppo socio-economico di un luogo purtroppo devastato dalla siccità e dalla carestia.

Tornando ai dolci di Pasqua solidali, la quota devoluta per il loro acquisto verrà utilizzata per finanziare la costruzione di un Centro Sportivo per le ragazze e i ragazzi di Tulear. Le colombe sono disponibili in tre varianti: classica, al cioccolato o allo zabaione. Oltre ad esse, nello shop di Aid4Mada si possono trovare anche le uova di cioccolato, tanto amate soprattutto dai più piccoli. Quello di Aid4Mada è un uovo pasquale classico per gusto e aspetto, realizzato con un gustoso cioccolato di qualità, elegantemente avvolto da un incarto vivace che richiama i caldi colori dell’isola africana. E visto che ci teniamo a soddisfare ogni palato, puoi anche scegliere il tipo di cioccolato che preferisci: al latte o fondente.



Con questi prodotti di alta pasticceria gourmet, lasciarsi conquistare dalla loro dolcezza è molto facile, e lo è ancora di più sapendo che, acquistandoli, donerai una speranza ai bambini e ragazzi più poveri del pianeta. Come? Nello specifico, potrai sostenere le nuove iniziative di volontariato che Aid4Mada ha in programma per il 2023. Tra queste citiamo Play4Mada, che prevede la costruzione di un nuovo centro sportivo dedicato al basket: qui le ragazze e i ragazzi di Tulear potranno svolgere attività sportive, motorie e ricreative in un ambiente protetto e sicuro. Un traguardo non da poco, non ti sembra?

Questo semplice esempio serve per spiegarti meglio il significato e la destinazione di un acquisto solidale: cerchiamo ora di capire perché il Madagascar, oggi più che mai, ha urgente bisogno del tuo aiuto.

Il Madagascar da aiutare

Siamo abituati a pensare al Madagascar solo come ad una destinazione turistica, una bellissima isola da sogno in cui rifugiarsi per qualche giorno di vacanza se si hanno le possibilità. La realtà quotidiana di chi ci vive è ben diversa: oltre alle spiagge bianchissime, all’acqua cristallina e alle tante – innumerevoli – bellezze naturali che flora e fauna possono offrire, il Madagascar purtroppo presenta forti problematiche. Una fra tutte: la condizione quasi perenne di siccità e carestia, che costringe la popolazione malgascia a vivere nella povertà più estrema. Ti basti pensare che il Madagascar è stato di recente riconosciuto come il primo paese del mondo vittima diretta del cambiamento climatico. Oltre all’aumento della temperatura e alla carenza d’acqua, che rende difficile qualsiasi coltivazione, ad aggravare la situazione sono i frequenti cicloni e tempeste tropicali che si abbattono sull’isola, come è stato il recente ciclone Freddy arrivato a fine febbraio.

Una vera sfortuna per i suoi abitanti, che devono fare i conti con un luogo sempre più inospitale, pagando le conseguenze di un problema globale senza averne colpa alcuna. La domanda allora sorge spontanea: possiamo restare solo a guardare? No: unendo le forze, è possibile partecipare al cambiamento. E per farlo, basta davvero poco.



Acquistare colombe e uova di cioccolato solidali è un buon modo per unirsi alla community di sostenitori di Aid4mada e portare qualche sorriso in più ad uno o più bambini sfortunati, contribuendo a concorrere verso un mondo più giusto ed accogliente per tutti.



T-Shirt, shopper bag e libri solidali

I dolci di Pasqua artigianali Aid4mada sono una tentazione per la gola e, allo stesso tempo, fanno breccia nel cuore di chi ama aiutare il prossimo. La solidarietà tuttavia non si ferma a Pasqua: i prodotti solidali di Aid4Mada continuano tra cultura e moda e possono essere acquistati tutto l’anno in qualsiasi occasione, come regalo per i propri cari o per se stessi. Anche in questo caso il ricavato di ogni singola vendita viene canalizzato nella realizzazione dei progetti umanitari in Madagascar. Qualche esempio?

Con i libri solidali di Massimo Lazzari puoi scoprire, in un incredibile viaggio attraverso le parole, il vero volto del Madagascar.

Con le t-shirt solidali aiuti Aid4mada a promuovere il progetto sportivo Play4Mada, e con le bomboniere, gli zaini e le shopper – tutti prodotti realizzati a mano con stoffe originali africane – diventi parti integrante del cambiamento… indossandolo!

Per effettuare un ordine puoi chiamare o scrivere al numero 3402763966, inviare una email all’indirizzo info@aid4mada.org oppure procedere all’acquisto direttamente sul sito web.

Sostieni un grande progetto di cooperazione internazionale con un piccolo gesto di shopping solidale: i ragazzi di Tulear ti saranno eternamente grati!