Parenti (Ue): “Italia fondamentale su Pnrr e successo Europa”

(Adnkronos) – Il Pnrr “è una occasione fantastica per l’Italia” e “l’Italia ha di fronte a sé un compito importantissimo: che il Pnrr sia un successo e in questo caso la collaborazione dell’Italia è fondamentale per il successo europeo”. A scandirlo è stato il Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Antonio Parenti, intervenuto al convegno ‘Collaborare per competere: il modello Federated Innovation @Mind per lo sviluppo del Sistema Paese’ – questo pomeriggio a Palazzo Wedekind a Roma – promosso da Federated Innovation @Mind, il network che riunisce, ad oggi, una rete di circa 40 imprese, di 11 aree tematiche, con un modello che mira a sviluppare innovazione nel campo delle Life Sciences e City of the Future.

“Credo che ‘I ready to rock’ sia una frase che sentiremo nei prossimi anni. Davanti a noi – ha rilevato Parenti – si stanno ponendo delle sfide” strategiche, una delle tante “la prossima settimana” quando “sarà presentato il programma di politica industriale europea che vuole portare, tra l’altro, l’Europa verso una industria a emissione Zero” ha sottolineato Parenti evidenziando che si tratta di misure “che vogliono portare l’Europa in avanti, nei prossimi decenni”.

“Quello che abbiamo visto negli ultimi 3 anni – con la pandemia e l’invasione della ‘Ucraina da parte della Russia – ci hanno dimostrato che quando collaboriamo abbiamo grandissime chance a livello europeo per continuare ad essere competitivi” ha rimarcato Parenti. “Il Pnrr per l’Italia è stata una occasione fantastica per smuovere l’Europa e per smuovere un Paese fondamentale in Europa come l’Italia e non si va da nessuna parte se l’Italia non fa parte della leadership europea” ha detto ancora Parenti.