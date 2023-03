Paracadute non si apre, morto avvocato e scrittore torinese

(Adnkronos) – Sono in corso da parte dei carabinieri le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente che sabato ha provocato la morte di un avvocato torinese, Giampiero Pani, precipitato sabato pomeriggio a Cumiana, nel torinese, dove stava facendo alcuni lanci con il paracadute. Secondo le prime informazioni, il paracadute non si sarebbe aperto regolarmente facendo precipitare al suolo la vittima che è morta sul colpo. Pani era consorte della consigliera comunale di Torino Bellissima, Silvia Damilano.