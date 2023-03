Paola Quattrini e sua figlia Selvaggia raccontano la loro storia a “Oggi è un altro giorno”

Martedì 7 marzo alle 14.05 su Rai 1, in “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone, l’attrice Paola Quattrini e sua figlia Selvaggia raccontano la loro storia familiare a cavallo di due generazioni. In seguito, l’attrice Eleonora Brown, protagonista del film premio Oscar “La Ciociara”, torna in TV per parlare della sua esperienza con Vittorio De Sica.

Il programma prosegue con l’intervista allo scrittore Matteo B. Bianchi, autore del romanzo “La vita di chi resta”, che affronta il tema del dolore e della sofferenza di chi sopravvive al suicidio di una persona cara. A seguire, la violinista Sophia Azzollini si esibirà con la sua musica.

Nella seconda parte del programma, come di consueto, verrà dedicato spazio all’attualità e alla politica, con la presenza della vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde.

La puntata promette di essere intensa e ricca di emozioni, con storie personali che toccheranno il cuore dei telespettatori e momenti di grande musica e cultura.