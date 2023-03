Nomine, Tajani blinda Descalzi: “Ha fatto sempre gli interessi dell’Italia”

(Adnkronos) – L’ad di Eni Claudio Descalzi “qui è molto ben visto. Una parte della maggioranza chiede discontinuità? Forza Italia è favorevole alla conferma, Berlusconi dà un giudizio molto positivo, si sono parlati più volte”. Così, ai cronisti presenti ad Abu Dhabi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sulla partita nomine e in particolare sulla riconferma dell’amministratore delegato di Eni, presente negli Emirati arabi con la delegazione italiana per chiudere un importante accordo con il gigante petrolifero emiratino Adnoc.

“Se devo dare un giudizio come ministro degli Esteri, lui (Descalzi, ndr) lavora molto bene. Il governo deciderà, ma per quanto mi riguarda non posso che dare un giudizio positivo. Descalzi ha fatto sempre bene gli interessi dell’Italia”, prosegue il titolare della Farnesina, aggiungendo che il dossier nomine entrerà nel vivo “tra un mesetto”.