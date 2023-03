Napoli, scontro tra 5 auto in provincia: 2 morti

(Adnkronos) – Due morti e 4 feriti, tra cui una ragazza in pericolo di vita. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto 5 auto questa mattina sulla Strada statale 162 “del Centro Direzionale” in direzione Cercola, nel Napoletano. A bordo di una delle auto, una Fiat 500, viaggiavano l’autista, una ragazza attualmente ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita all’ospedale Monaldi, e la passeggera 30enne, deceduta sul colpo; in un’altra auto, una Citroen C4, viaggiava un 27enne, deceduto all’Ospedale del Mare. In altre tre auto viaggiavano i soli autisti, ricoverati al Secondo Policlinico di Napoli, non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che insieme ai militari della stazione di Sant’Anastasia e ai Carabinieri del Nucleo investigativo sezione rilievi del gruppo di Castello di Cisterna hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.