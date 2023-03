Napoli-Lazio 0-1, gol di Vecino: la capolista si ferma

(Adnkronos) – La Lazio vince 1-0 sul campo del Napoli nell’anticipo della 25esima giornata della Serie A. La capolista cade dopo 8 vittorie consecutive e incassa la seconda sconfitta nel torneo, dopo quella rimediata il 4 gennaio in casa dell’Inter. Gli azzurri rimangono fermi a 65 punti, con un vantaggio sempre enorme sulle inseguitrici. La Lazio sale a quota 48 ed è seconda in attesa che scendano in campo Inter e Milan.

LA PARTITA – La Lazio imbriglia il Napoli per tutto il primo tempo. I padroni di casa rischiano grosso al 5′, quando di Lorenzo salva in extremis sul colpo di testa di Vecino, e non si avvicinano mai alla porta avversaria. Il copione cambia nella ripresa: il Napoli alza il ritmo e trova spazi in avanti. Al 51′ prima chance per Osimhen: conclusione del capocannoniere, la difesa devia. Al 58′ il nigeriano indossa i panni del suggeritore, Zielinski tira ma non trova la porta. La Lazio regge, non sbanda e quando ha l’occasione colpisce. Al 67′ Kvaratskhelia non è impeccabile in fase di copertura. La sua deviazione di testa diventa un assist per Vecino, che dal limite dell’area azzecca la conclusione angolata: 0-1. Il Napoli riparte e al 76′ spaventa la Lazio. Elmas affonda e calcia dal limite dell’area, l’intervento di Romagnoli è decisivo. Al 79′ doppia colossale chance per i padroni di casa su azione da corner. Osimhen centra la traversa con un colpo di testa ravvicinato, poi Provedel respinge il tap-in di Kim. L’assedio finale dei partenopei non c’è, la Lazio al fotofinish sfiora il raddoppio con Milinkovic-Savic, che centra la traversa su punizione. Il Napoli cade, la capolista si ferma.