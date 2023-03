Mr. Rain ospite di RTL 102.5: racconta l’esperienza al Festival di Sanremo

Mr. Rain, il rapper italiano, ha partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificato terzo con il brano “Supereroi“, già classificato disco di platino. Durante la sua ospitata su RTL 102.5, in compagnia di Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolò Giustini, Mr. Rain ha raccontato l’esperienza sanremese.

Esordio a Sanremo con il brano “Supereroi”

Mr. Rain ha affermato di essere felicissimo per il suo esordio al Festival di Sanremo. Dopo quattro tentativi, finalmente ha realizzato il suo sogno di salire sul palco dell’evento musicale più famoso d’Italia. “Supereroi” è stata una vera e propria sorpresa per il rapper, che ha visto la sua canzone conquistare il cuore del pubblico. Il testo del brano parla di avere il coraggio di mostrarsi per quello che si è veramente, superando le insicurezze e le paure. Mr. Rain ha rivelato di aver avuto la forza di togliersi la maschera che aveva indossato per tanto tempo e di accettarsi per quello che è.

Il tour di Mr. Rain

Dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, Mr. Rain ha annunciato il tour estivo, che partirà il 27 giugno da Roma e lo porterà in giro per tutta l’Italia. Il rapper si è detto entusiasta di avere la possibilità di incontrare tante persone e di girare in lungo e in largo il nostro paese. Inoltre, Mr. Rain ha annunciato anche un tour nei club, che partirà ad aprile e che è già sold-out.

La creatività di Mr. Rain

Durante l’intervista, Mr. Rain ha parlato anche del suo processo creativo. Il rapper ha spiegato che non ha sempre lo stesso approccio alla composizione delle sue canzoni. Per “Supereroi”, ad esempio, è partito da un giro di piano e un ritornello, pensando subito al coro dei bambini per amplificare il concetto. Inoltre, Mr. Rain ha rivelato di essere biondo da 15 anni e di essersi ispirato ad artisti come Eminem e Macklemore per il suo look. In particolare, ha aperto un concerto di Macklemore a Roma e ha dichiarato di essere stato molto ispirato dal rapper americano.

In conclusione, Mr. Rain si è dimostrato molto contento per l’esperienza vissuta al Festival di Sanremo e ha mostrato grande entusiasmo per i suoi progetti futuri, che vedono il rapper impegnato in un tour estivo e in un tour nei club.