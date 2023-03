Molise: eccellenze locali tra tradizione e innovazione a Linea Verde

Il Molise, regione italiana dalle grandi bellezze naturali e culturali, è al centro della prossima puntata di “Linea Verde“. In onda domenica 12 marzo alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia, la trasmissione condotta da Beppe Convertini e Peppone incontrerà persone che hanno scelto di non abbandonare la propria terra, ma di valorizzarla e portare innovazione alle tradizioni.

Le anticipazioni della puntata di Linea verde

Liberato, Stefano, Giuseppe, Federica, Maria Rosaria, Pasqualina, Antonio ed Eufrasia: protagonisti della trasmissione sono molti, tutti accomunati dalla passione e dalla dedizione nel portare avanti progetti innovativi. Liberato, ad esempio, ha scelto di fare della sua passione per i coltelli un’attività di successo a Frosolone. Stefano ha deciso di portare avanti la tradizione della famiglia con il suo forno a Bojano, mentre Giuseppe ha scelto di valorizzare il farro a Fossalto. Federica, invece, ha aperto un ristorante agricolo e Maria Rosaria e Pasqualina si dedicano alla cura delle loro vacche a Torella del Sannio. Infine, Antonio ed Eufrasia hanno deciso di rinnovare il mondo delle scarpe a Campobasso.

La trasmissione non trascura l’arte: la street artist Alice Pasquini ha contribuito a trasformare le sorti del piccolo paese di Civitacampomarano con i suoi murales. Ogni anno, artisti e turisti da tutte le parti del mondo si recano in questo luogo per ammirare le opere.

Non mancano poi le eccellenze enogastronomiche: Angelo e Vittorio hanno scelto di valorizzare i tartufi a Castropignano, mentre Franco ha aperto un centro medico a Bagnoli del Trigno dove si coltivano piante officinali e si producono fitopreparati.

Tutto questo si svolge in un contesto naturale di grande bellezza: il Parco delle Morge. Francesco Gasparri accompagnerà i conduttori in una passeggiata alla scoperta delle sue meraviglie.

Il Molise, dunque, si rivela come una terra di grandi potenzialità e di persone che con amore e passione sono riuscite a valorizzarne le tradizioni, portando innovazione e creando attività di successo. Un esempio concreto di come sia possibile far crescere il territorio, anche in un contesto di difficoltà economiche.