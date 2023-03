MIR M presenta la sua prima Hidden Valley Capture, in programma l’8 marzo alle ore 22:00!

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–MIR M: Vanguard and Vagabond (d’ora innanzi “MIR M”), il MMORPG di Wemade, ha organizzato la sua prima Hidden Valley Capture per il giorno 8 marzo, alle ore 22:00.





La Hidden Valley Capture è un contenuto di guerre tra clan per la cattura di una “Hidden Valley”, la vallata nascosta in cui si trova la risorsa essenziale “Darksteel”. Questo contenuto, che si svolge ogni mercoledì alle 22:00, e dura un’ora, al quarto piano di Bicheon, Snake Pit e Phantasia Hidden Valley, sarà disponibile solo in determinati server, a seconda dei risultati della Governance.

Le votazioni della Governance si svolgono per ciascun World e selezionano i Servers in cui la Hidden Valley Capture sarà disponibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)



Yeonghyun Lee, responsabile PR



yeonghyun@wemade.com