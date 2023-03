MINT cresce ancora con numeri da record e conferma lo stesso trend anche per il 2023

(Adnkronos) –

Dopo aver concluso il 2022 con una crescita del 34% ed una “Rule of 40” di oltre il 70%, MINT affronta il 2023 con un piano di attacco volto a confermare l’espansione; a gennaio 2023 sono state aperte le Sales Operations in UK, entro fine aprile verranno inaugurate quelle in Germania e per l’estate è previsto lo sbarco negli USA.



Milano, 8 marzo 2023. MINT, azienda tutta italiana, tra i top player mondiali nell’“Advertising Resource Management”, nel 2022 ha confermato una crescita record con un ulteriore salto in avanti del 34% rispetto all’anno precedente e con un significativo risultato nella “Rule of 40”: oltre il 70%.

I nuovi clienti di MINT sono aumentati di oltre il 25% nel corso del 2022 e provengono da Industry e Country molto diversi tra loro. Sono, infatti, entrati nel mondo MINT brand globali che operano negli ambiti più diversi: dall’ Automotive alle Telco, dalle FMCG agli Energy Provider, dai Servizi Finanziari fino ad arrivare al mondo Fashion. Tutti si sono affidati a MINT per massimizzare la governance “end-to-end” delle proprie risorse di marketing.

“Negli ultimi anni, la nostra crescita è sempre andata ben oltre il 30%, nonostante sia stato un periodo particolarmente critico dal punto di vista sociopolitico che ha visto susseguirsi la crisi pandemica e la guerra in Ucraina. Tutti gli utili sono sempre stati reinvestiti in ricerca, sviluppo e persone più che raddoppiando gli investimenti negli ultimi 24 mesi. Tutto questo senza intaccare minimamente la nostra posizione finanziaria”, dichiara Massimiliano Frank, Chief Financial Officer di MINT.



MINT è una SaaS riconosciuta a livello internazionale e si posiziona nell’ambito dell’Advertising Resource Management (ARM) con un’unica missione: fornire la governance, l’efficienza e la totale integrazione nell’advertising. Il software, ideato da MINT, è in grado di offrire alle aziende l’alleato fondamentale per la migliore gestione di tutte le risorse di advertising, come un ERP o un CRM fanno negli altri ambiti aziendali. Se da un lato l’intelligenza artificiale di MINT permette di visionare e ottimizzare in tempo reale le prestazioni di tutte le campagne ADV, in modo da poterle ottimizzare tempestivamente e massimizzarne il risultato, dall’altro le innovative automazioni sviluppate da MINT supportano l’efficientamento e la velocità con cui i manager e tutti gli addetti ai lavori possono leggere, analizzare e decidere “live” come gestire al meglio le proprie risorse di advertising.

“ARM è una novità dirompente: abbiamo capito che mancava un tassello fondamentale per il completamento dell’ecosistema di ogni azienda, in ogni mercato e in ogni Industry. Stiamo infatti crescendo in maniera esponenziale a livello internazionale nei principali paesi europei come Italia, Francia, Inghilterra e Germania e oltre Oceano in Brasile e Messico. Durante la prossima estate sbarcheremo anche negli USA. La nostra mission è quella di permettere a chiunque di governare con velocità, efficienza e trasparenza i budget di advertising”, spiega Salvatore Internullo, Chief Growth Officer di MINT.



La continua crescita del business richiede un continuo e significativo investimento in termini di ricerca e sviluppo. Da cui è nata l’esigenza e la voglia di creare nuovi spazi, come il nuovo Head Quarter milanese di oltre 1.400 mq che verrà inaugurato nel corso delle prossime settimane.

Ad oggi, l’azienda conta più di 250 collaboratori provenienti da 14 nazioni diverse ed è composta per oltre il 60% da ingegneri e product designer, che quotidianamente si occupano di aggiornare e attualizzare alle esigenze del mercato il software offerto da MINT, vero cuore pulsante dell’azienda.

“Tutti i nostri ingegneri e product designers hanno lavorato e lavorano allo sviluppo di oltre 350 integrazioni per consentire ai nostri clienti di gestire tutte le risorse di advertising in un’unica piattaforma. Siamo orgogliosi di permettere a chiunque utilizzi MINT di monitorare il complesso ecosistema pubblicitario”, afferma Sylvain Brosset, Chief Product & Technology Officer di MINT.



Gli obiettivi per il 2023 di MINT sono il consolidamento delle Operations in tutti i mercati in cui già opera (Italia, Francia, Brasile e UK) e continuare con l’espansione a livello internazionale: sono infatti programmate l’avvio delle Operations in Germania e lo sbarco negli Stati Uniti per la prossima estate.

Il futuro di MINT è la crescita, a tutti i livelli.

MINT. EMPOWER HUMAN THINKING.

