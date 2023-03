Milano, Valditara e Meloni a testa in giù: striscione davanti al liceo Carducci

(Adnkronos) – Uno striscione nero e le foto a testa in giù del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, sono apparsi stamattina davanti al liceo classico Carducci di Milano, in via Beroldo, nei pressi di piazzale Loreto. Sullo striscione campeggia la scritta ‘Ma quale merito, la vostra è solo violenza’.

“I soliti centri sociali hanno appeso dei manifesti davanti al liceo Carducci raffiguranti il ministro dell’Istruzione Valditara e il premier Meloni a testa in giù – commenta Alessandro Verri, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Milano e responsabile dei giovani della Lega della Lombardia – E’ un gesto indegno che deve assolutamente essere punito”.

Critico anche il deputato di Fratelli d’Italia e vice presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato: “Trovo il fatto molto grave a prescindere. Ancor più grave perché si tratta di una struttura che dovrebbe essere educativa: Non capisco bene quale educazione fornisca agli studenti. Non vorrei che la formazione sia quella dell’odio politico verso l’avversario che riporterebbe l’Italia indietro di qualche decennio. In secondo luogo, in quello striscione, vi è tutta l’ipocrisia della sinistra italiana. Non oso immaginare quale sarebbe stata la reazione del sindaco Sala, del Pd e in generale della sinistra e dei radical chic, se al posto di Giorgia Meloni ci fosse stata Elly Schlein”.