(Adnkronos) – Due salme pronte al trasferimento in Germania sono bloccate perché il Comune di Cutro è chiuso per il Consiglio dei ministri e gli uffici, come apprende l’Adnkronos, non possono emettere il certificato di morte.

Le due bare erano già nei carri funebri per raggiungere Monaco, ma la mancanza dei certificati ha bloccato tutto. Adesso i familiari stanno cercando una soluzione. Ma, con ogni probabilità, dovranno aspettare domani mattina.