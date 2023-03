Masterchef Italia 2023: ecco i quattro finalisti che si sfideranno per la vittoria

È arrivato il momento clou per gli aspiranti chef di MasterChef Italia, che si preparano ad affrontare la sfida finale per conquistare il titolo di dodicesimo MasterChef italiano.

Giovedì 2 marzo, su Sky e in streaming su NOW, quattro concorrenti si contenderanno il prestigioso riconoscimento: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia. Chi avrà la meglio?

I quattro finalisti, di età e provenienza diverse, hanno dimostrato di avere grandi doti culinarie e una forte determinazione nel corso delle sfide di altissimo livello tecnico a cui sono stati sottoposti. La Masterclass è stata piena di talento e passione, offrendo uno spettacolo esaltante per i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che dovranno eleggere il vincitore di questa edizione.

Andiamo a conoscere meglio i quattro finalisti di MasterChef Italia.

Bubu, 19 anni, è uno studente di Vico Equense cresciuto a Cagliari. Conosciuto con questo soprannome, Bubu ha sempre sognato di dimostrare ai suoi genitori che la cucina non è solo un hobby ma una vera e propria passione che può diventare la sua professione.

Edoardo, 26 anni di Varese, ha invece deciso di licenziarsi dal suo lavoro di rider in Scozia per seguire la sua vera passione: la cucina. Nonostante le difficoltà, Edoardo ha dimostrato di avere una forte determinazione e di essere disposto a fare grandi sacrifici per realizzare i suoi sogni.

Hue, 27 anni, è nata in Vietnam e ha deciso di trasferirsi in Italia per nobilitare la professione dello chef nel suo paese natale. Cresciuta in una famiglia umile, Hue ha studiato Relazioni Internazionali a Salerno e attualmente vive a Firenze, dove lavora come consulente per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite.

Infine, c’è Mattia, 37 anni, appassionato di cucina fin da bambino e originario di Bolzano. Con la madre ha visitato più di 300 ristoranti stellati e ora sogna di aprire la sua ghost kitchen o la sua “chicchetta” in città.

Il vincitore di MasterChef Italia 2023 riceverà un premio di 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette con Baldini+Castoldi, l’accesso a un corso di formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy in collaborazione con Destination Gusto.

Ma prima di sapere chi si aggiudicherà il titolo, la serata finale vedrà come ospite d’onore la chef tristellata Clare Smyth, allieva di Gordon Ramsey e autrice di una cucina innovativa e rivoluzionaria. La chef sarà protagonista della prima parte della serata, che eleggerà i componenti della finalissima, offrendo ai concorrenti una grande opportunità per mostrare il proprio talento.

La chef Clare Smyth ha conquistato le tre stelle Michelin grazie al suo ristorante “Core by Clare Smyth” a Notting Hill, Londra, e ha ricevuto numerosi riconoscimenti in tutto il mondo per la sua guida nella cucina di alto livello. Nel 2018 è stata nominata “Migliore Chef donna” del mondo dalla guida dei 50 Best Restaurants, un riconoscimento che testimonia la sua straordinaria bravura e il suo impegno costante per migliorare e innovare la propria cucina.

La serata finale di MasterChef Italia sarà sicuramente un’occasione emozionante per i quattro finalisti, ma anche per gli appassionati di cucina e spettatori in generale. La sfida si preannuncia infatti avvincente e pirotecnica, con piatti di altissimo livello e momenti di grande tensione.

Per tutti gli amanti della cucina e del cooking show, non c’è dubbio che MasterChef Italia rappresenti un appuntamento imperdibile, in grado di offrire momenti di grande spettacolo e di grande ispirazione culinaria. Chi sarà il dodicesimo MasterChef italiano? Non ci resta che attendere giovedì 2 marzo per scoprirlo.