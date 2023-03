Massimiliano Gallo ospite di Generazione Zeta: Parla del Matrimonio, della Famiglia e dei Progetti Futuri

Nella quarta puntata di “Generazione Zeta” su Rai 2, ospite di Monica Setta, si è presentato uno degli attori italiani più bravi e richiesti del momento: Massimiliano Gallo.

Conosciuto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di marito di Imma Tataranni nella prossima fiction in arrivo su Rai 1, Gallo ha raccontato ai ragazzi della Generazione Zeta la sua vita privata e la sua carriera lavorativa.

Durante l’intervista, Gallo ha parlato del suo matrimonio con Shalana Santana e soprattutto del rapporto con la figlia Giulia, ventenne. L’attore ha raccontato ai giovani della Generazione Zeta l’amore e il rispetto che nutre per la propria famiglia, svelando anche alcuni aneddoti e curiosità sulla sua vita privata.

Ma non solo vita privata, Massimiliano Gallo ha anche parlato dei suoi progetti futuri in ambito televisivo e cinematografico. Tra i suoi nuovi impegni, l’attore tornerà presto sul piccolo schermo con la nuova serie dei “Bastardi di Pizzofalcone”, accanto all’amico Alessandro Gassmann e a Rocco Giordano. Inoltre, Gallo ha parlato anche del successo della serie “L’Avvocato Malinconico”, in cui ha recitato da protagonista, che ha ottenuto ottimi risultati di ascolto su Rai 1.