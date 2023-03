Mary Kay Inc. nomina James a Whatley Chief Information Officer

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–L’iconica azienda di bellezza e imprenditoria Mary Kay Inc. ha recentemente annunciato la nomina di James Whatley a Chief Information Officer. Nel suo nuovo ruolo, Whatley si occuperà di promuovere gli sforzi di innovazione digitale di Mary Kay, tra cui rivoluzionare la capacità delle Independent Beauty Consultants di Mary Kay di sfruttare appieno il loro potenziale attraverso strumenti e tecnologie.





“ Attraverso lo sviluppo di tecnologie, strumenti e applicazioni digitali, stiamo migliorando non solo l’esperienza dei venditori indipendenti, ma anche quella dei loro clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Deborah Gibbins, Chief Operating Officer di Mary Kay Inc. “ James è un campione del cambiamento. Sa come attrezzare la forza vendita indipendente per competere e fornire un servizio eccezionale nel nostro mondo sempre attivo e sempre connesso. Siamo entusiasti di vedere come la sua passione per l’innovazione trasformerà la nostra strategia digitale in futuro”.

Whatley, che lavora in Mary Kay da 25 anni, ha svolto un ruolo fondamentale nella progettazione di sistemi che garantiscono alle Independent Beauty Consultants di gestire la propria attività in qualsiasi momento e ovunque. Ciò include lo sviluppo di proprietà digitali iconiche di Mary Kay come MaryKay.com, Mary Kay InTouch (un portale digitale utilizzato dalla forza vendita indipendente), gli ordini online e i siti web aziendali personali della forza vendita indipendente. Essendo una delle più grandi aziende di vendita diretta al mondo, Mary Kay gestisce milioni di ordini attraverso i suoi siti commerciali.

“ Sono motivato innanzitutto a trovare soluzioni per la forza vendita”, ha dichiarato Whatley. “ Allo stesso tempo, voglio creare un ambiente che favorisca il lavoro di squadra, la fiducia e le forti collaborazioni tra i partner globali dell’azienda. La nostra fondatrice, Mary Kay Ash, una volta ha detto: ‘Stare fermi equivale ad andare indietro’. Sono d’accordo con lei ed è una filosofia che porto con me al lavoro ogni giorno”.

Whatley ha conseguito una laurea in Sistemi informativi gestionali presso l’Università di New Orleans. Prima di entrare in Mary Kay, ha lavorato presso Software Spectrum ed Electronic Data Systems (EDS) in ruoli di sviluppo software e consulenza.

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle prime a rompere il soffitto di cristallo, ha fondato la società di bellezza dei suoi sogni nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno è sbocciato in un’azienda multimiliardaria con milioni di venditori indipendenti in oltre 35 Paesi. In qualità di azienda di sviluppo dell’imprenditorialità, Mary Kay si impegna a sostenere le donne nel loro percorso attraverso l’istruzione, il tutoraggio, la difesa, il networking e l’innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti all’avanguardia per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nell’arricchimento delle vite di oggi per un domani sostenibile, collaborando con organizzazioni di tutto il mondo che si concentrano sulla promozione dell’eccellenza aziendale, sul sostegno alla ricerca sul cancro, sulla promozione dell’uguaglianza di genere, sulla protezione dei sopravvissuti agli abusi domestici, sull’abbellimento delle nostre comunità e sull’incoraggiamento dei bambini a seguire i loro sogni. Per saperne di più marykayglobal.com, trovateci su Facebook, Instagram, e LinkedIn o seguiteci su Twitter.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mary Kay Inc. Corporate Communications



marykay.com/newsroom

972.687.5332 oppure media@mkcorp.com