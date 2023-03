Marco Mengoni pubblica “Let It Be” in collaborazione con The Kingdom Choir

Il cantante italiano Marco Mengoni ha annunciato l’uscita di “Let It Be” su tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato eseguito durante la serata delle cover al 73° Festival di Sanremo in collaborazione con il coro internazionale The Kingdom Choir.

Il video del brano è stato pubblicato su Tik Tok e ha raggiunto 1,5 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. La voce di Marco Mengoni si fonde perfettamente con le atmosfere gospel regalate da The Kingdom Choir, il tutto incastonato in un arrangiamento originale che ha visto coinvolta un’intera orchestra.

Il successo di “Due Vite” continua a crescere

La canzone “Due Vite” di Marco Mengoni, brano con cui ha trionfato al 73° Festival di Sanremo, continua a riscuotere successo. Il singolo, pubblicato dall’etichetta Epic Records Italy / Sony Music Italy, è già stato certificato disco di platino. Per celebrare questo momento e gli ultimi due anni incredibili, Marco Mengoni ha programmato un gran finale live il 15 luglio al Circo Massimo di Roma. Sono stati venduti oltre 25.000 biglietti solo nelle prime 24 ore. Il cantautore sarà protagonista di un evento unico in una location deputata ai grandi happening e pronta ad accogliere il pubblico di Mengoni per una data eccezionale che chiude la sua fortunatissima prossima stagione live estiva nei principali stadi italiani.

La carriera di Marco Mengoni

Dopo 13 anni di carriera, 7 album in studio, 69 dischi di platino e oltre 1.8 miliardi di stream audio/video, Marco Mengoni si prepara a rappresentare l’Italia per la seconda volta all’Eurovision Song Contest che si terrà a Liverpool il 13 maggio 2023. Il cantante italiano ha pubblicato il primo album del progetto discografico MATERIA, intitolato “Materia (Terra)”, a dicembre 2021, seguito da “Materia (Pelle)” e dal brano “Due Vite”. La sua trilogia discografica, già triplo platino, sarà completata entro la fine del 2023.

In conclusione, Marco Mengoni continua a riscuotere un enorme successo con la sua musica, sia in Italia che all’estero. Il suo stile unico e la sua voce soulful lo rendono uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano.