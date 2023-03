L’Oceano Atlantico è invaso dalle alghe

(Adnkronos) – Migliaia di metri quadri di sargassum, un’alga bruna infestante, sono fioriti nell’Oceano Atlantico. Alimentata da attività umane come l’agricoltura intensiva della soia in Congo, in Amazzonia e nel Mississippi, che scarica azoto e fosforo nell’oceano, l’esplosione del sargassum rappresenta di gran lunga la più grande fioritura di alghe del pianeta. La Great Atlantic Sargassum Belt, come viene chiamata, è visibile dallo spazio e si estende come un mostro marino attraverso l’oceano, con il naso nel Golfo del Messico e la coda in Congo.