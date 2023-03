L’infinito più o meno: il nuovo singolo di Francesco Renga e Nek

Il nuovo singolo di Francesco Renga e Nek, “L’infinito più o meno”, è un brano intenso e commovente che esplora il tema della paternità in tutte le sue sfaccettature. Il singolo è stato rilasciato su radio e piattaforme digitali il 10 marzo ed è il primo assaggio del prossimo progetto discografico condiviso dai due artisti.

Il brano, scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun e Marco Paganelli, è stato accolto molto positivamente dal pubblico e anticipa una serie di eventi live che vedranno Renga e Nek come protagonisti.

Il tour di Renga e Nek

Tra questi eventi spiccano l’appuntamento all’Arena di Verona il 5 settembre e quello al Mediolanum Forum di Assago – Milano il 7 ottobre, dove i due artisti ripercorreranno le loro carriere musicali.

Il tour di Renga e Nek includerà anche altre date:

2 luglio: Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma

7 settembre: Piazza della Loggia – Brescia

11 ottobre: Teatro Augusteo – Napoli

12 ottobre: Teatro Team – Bari

16 ottobre: Europauditorium – Bologna

19 ottobre: Teatro Verdi – Firenze

21 ottobre: Teatro Colosseo – Torino

I biglietti per gli eventi live sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. I concerti sono prodotti e organizzati da Friends & Partners, con la collaborazione di Showbees per il concerto al Mediolanum Forum di Assago.

Per quanto riguarda i biglietti acquistati in precedenza per le date dell'”Insieme Tour” di Francesco Renga a Milano, Brescia e Roma, restano validi per i concerti di Renga e Nek nelle rispettive città. I nuovi posti verranno assegnati una settimana prima dell’evento, tenendo conto del valore economico dei biglietti precedentemente acquistati.

Per coloro che non potranno partecipare agli eventi live, è possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro il 1° aprile.

Infine, RTL 102.5 è il media partner ufficiale del tour di Renga e Nek, che promette di essere un’esperienza musicale emozionante e coinvolgente per tutti i fan degli artisti.