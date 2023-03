Linea Verde Life: la puntata dedicata a Milano (11 marzo)

Milano e il suo hinterland saranno i protagonisti della prossima puntata di “Linea Verde Life“. Sabato 11 marzo alle ore 12.30 su Rai 1 e su Rai Italia, Marcello Masi e Daniela Ferolla guideranno i telespettatori alla scoperta della città meneghina.

Come sempre, la puntata avrà al centro temi legati alla sostenibilità e all’innovazione, con un focus sull’arte di costruire in armonia con l’ambiente e sulla pista del futuro che ricarica le autovetture elettriche in movimento.

Ci sarà spazio anche per il dottore delle piante e per il parco ittico alle porte di Milano, oltre a uno sguardo allo sport con i campioni di parkour e degli sport invernali che si alleneranno in una palestra insolita.

Non mancherà l’attenzione ai mestieri antichi, come quello dell’ombrellaio, e il giro del gusto tra i piatti della tradizione e le simpatiche proposte di street food.

Non perdete la puntata di “Linea Verde Life” dedicata a Milano e al suo hinterland, per scoprire le meraviglie e le novità di questa città in continua evoluzione, sempre attenta alla sostenibilità e all’innovazione.