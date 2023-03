Linea Verde alla scoperta della provincia di Brescia: prodotti tipici, storia e natura

La provincia di Brescia è un territorio da riscoprire per la bellezza dei suoi paesaggi, per i suoi prodotti tipici e per la sua lunga storia. Domenica 5 marzo, alle 12.20 su Rai1 e su Rai Italia, “Linea Verde” parte dal passo del Maniva alla riserva naturale delle Torbiere del Sebino, senza dimenticare le antiche miniere della Val Trompia. Con la conduzione di Beppe Convertini e Peppone Calabrese.

Prodotti tipici

In primo piano i prodotti tipici come il formaggio “nostrano della Valtrompia” dop e il gustoso spiedo bresciano. Si scoprirà anche una cantina in Franciacorta dove la tradizione incontra la tecnologia, e si potranno degustare i vini locali.

Storia e spiritualità

Non mancheranno le visite alla casa museo di San Paolo VI, per conoscere la storia e la spiritualità della provincia di Brescia.

Artigianato e folklore

Si parlerà anche dell’artigianato del legno e del folklore con la musica e le tradizioni ludiche del paese di Collio.

La “via delle sorelle”

Con Francesco Gasparri si percorrerà la “via delle sorelle”, un sentiero che unisce Brescia e Bergamo, capitali della cultura del 2023.

Conclusioni

“Linea Verde” è un programma televisivo che ci porta alla scoperta della provincia di Brescia, un territorio ricco di storia, natura e prodotti tipici. Con le sue immagini suggestive e le storie appassionanti, il programma è un invito a scoprire la bellezza di questi luoghi e a vivere la vita all’aria aperta, lontani dalla frenesia della città. Se sei un appassionato di natura e di prodotti tipici, non perdere l’appuntamento su Rai1 e Rai Italia domenica 5 marzo alle 12.20.