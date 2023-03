“Linea Bianca”: la poesia della montagna in Val di Fassa

Se sei un amante della montagna, non puoi perdere l’appuntamento con “Linea Bianca” su Rai 1 e Rai Italia, in onda sabato 4 marzo alle 14. Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi ci porteranno alla scoperta di Moena, in Val di Fassa, in Trentino-Alto Adige, un luogo incantevole dove la natura si fonde con la cultura e la tradizione.

La vetta più alta della Marmolada

Il viaggio inizia a Punta Penia, la vetta più alta della Marmolada, con una guida alpina e Lino Zani. Da qui si può ammirare uno dei panorami più belli al mondo, con le montagne che si stagliano all’orizzonte e il silenzio che avvolge ogni cosa.

Lo sci nel comprensorio San Pellegrino – Alpe Lusia

Con i maestri di sci, poi, si scoprono l’offerta e le potenzialità del comprensorio sciistico San Pellegrino – Alpe Lusia: 23 impianti di risalita per un totale di quasi 100 chilometri di piste. Questo è il luogo ideale per gli appassionati di sci e di sport invernali, dove si possono praticare diverse discipline e godere di paesaggi mozzafiato.

La cultura ladina nel cuore delle Dolomiti

Ma “Linea Bianca” non si limita a mostrare solo la bellezza della montagna. Si scoprono anche la cultura e la storia di Moena, simbolo della cultura ladina nel cuore delle Dolomiti. Passeggiando per le vie del centro, si incontrano personaggi, curiosità e storia di questo luogo unico al mondo.

Il Puzzone di Moena

In un piccolo caseificio a conduzione familiare, si può assistere alla lavorazione del Puzzone di Moena, un formaggio con un nome memorabile, ottenuto da latte di vacche di razza Bruna e Grigio Alpina. Si scoprono i segreti della sua produzione e si assaggia il suo sapore autentico e unico.

La “Marcialonga”

La competizione storica internazionale di sci di fondo, la “Marcialonga”, è un evento che richiama appassionati da tutto il mondo. A Moena si possono scoprire i 70 chilometri di tracciato da percorrere con attrezzatura e abbigliamento risalenti alla prima edizione, una tradizione che continua a emozionare ogni anno.

La cucina “d’alta quota”

In un caratteristico rifugio a Passo San Pellegrino, Lino Zani si cimenterà in uno dei mestieri di montagna più tipici, quello di chef “d’alta quota”. Si scopre la scelta degli ingredienti più genuini, si impara a miscelare sapientemente i condimenti e si acquisisce quell’estro artistico fondamentale in cucina.

L’immersione sotto i ghiacci

Si chiude con un’iniezione di adrenalina: a Passo San Pellegrino, nella cornice del lago di Pozze, Massimiliano Ossini si unisce ai subacquei della Polizia di Stato per un’immersione sotto i ghiacci. Una sfida che richiede coraggio e determinazione, ma che regala emozioni uniche e indimenticabili.

Conclusioni

“Linea Bianca” è un programma televisivo che trasmette la poesia della montagna, mostrando la bellezza della natura, la cultura e la tradizione di luoghi incantevoli come Moena, in Val di Fassa. Con le sue immagini suggestive e le storie appassionanti, il programma è un invito a scoprire la montagna e a vivere la vita all’aria aperta, lontani dalla frenesia della città.