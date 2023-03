Laura Pausini lancia “Un Buon Inizio” per celebrare i suoi 30 anni di carriera

Laura Pausini, la celebre cantante italiana, ha lanciato il suo nuovo singolo “Un Buon Inizio” per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Il brano è stato presentato in anteprima ai fan durante le tre special performance di New York, Madrid e Milano di #LAURA30, la maratona live che ha segnato il trentennale della cantante.

Il significato di “Un Buon Inizio”

“Un Buon Inizio” è una canzone che parla della ripartenza dopo un periodo difficile. Laura Pausini ha trascorso del tempo a riflettere sulla sua vita e sulla sua carriera, e ha deciso di non ascoltare più le parole negative che le hanno fatto perdere fiducia in se stessa. Il brano è una riflessione sulla necessità di accettarsi e migliorarsi, nonostante le difficoltà.

La produzione di “Un Buon Inizio”

Il singolo è stato prodotto da Simon Says e Paolo Carta e scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e dalla stessa Laura. Il brano racconta la ripartenza della cantante con il suono del 2023 ben impresso nella produzione.

Laura Pausini ha annunciato le date dell’Anteprima World Tour, che segnano il ritorno live della cantante dopo cinque anni dal suo ultimo tour. Le date sono il 30 giugno, 1 e 2 luglio in Piazza San Marco a Venezia e il 21 e 22 luglio Plaza De España a Siviglia.

Conclusioni

Laura Pausini ha scritto la storia della musica italiana e internazionale, e “Un Buon Inizio” è la testimonianza del suo talento e della sua capacità di ripartire dopo le difficoltà. Il brano rappresenta una riflessione sulle sfide della vita e sulla necessità di non arrendersi. L’Anteprima World Tour sarà l’occasione per i fan di ascoltare dal vivo il nuovo singolo e di celebrare i 30 anni di carriera della cantante italiana più ascoltata del mondo.