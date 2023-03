La batteria domestica BLUETTI EP600: tutto ciò che c’è da sapere prima di acquistarla

FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Da azienda leader di mercato nel settore dello stoccaggio dell’energia, BLUETTI ha svelato la sua ultima novità – EP600 Energy Storage System, una soluzioni energetica di scorta per tutta la casa che si attendeva da tempo. attesa da tempo. Per essere chiari, il futuro dello stile di vita fuori rete si prospetta luminoso. Diamo uno sguardo più dettagliato a questo nuovo arrivo.

Cos’è BLUETTI EP600?

Questo sistema di batterie modulari consiste in un generatore solare – EP600 e uno (da notare: supponendo che possa funzionare con una) o più batterie di espansione compatibili – B500. Immagazzinando una quantità sufficiente di energia all’interno delle batterie, EP600 è una valida alternativa ai servizi elettrici forniti da aziende che mirano a ridurre o eliminare la dipendenza dalla rete elettrica, rendere più conveniente l’elettricità e prepararsi al meglio per blackout imprevisti, emergenze e altri disastri.

Come funziona l’EP600?

Quando la luce del sole si riflette sui pannelli solari, il convertitore all’interno del generatore solare converte la corrente continua (CC) dei pannelli solari in corrente alternata (CA), che può essere immessa nella rete elettrica o direttamente in dispositivi che necessitano di alimentazione. Inoltre, è possibile accumulare l’energia in eccesso per usi futuri o venderla all’azienda elettrica per ridurre o eliminare le bollette.

La EP600 richiede pannelli solari?

In una parola, NO. Sebbene EP600 dia la priorità alla carica solare, il dispositivo è ricaricabile anche attraverso un ingresso CA della rete elettrica o di un generatore pulito senza il collegamento a pannelli solari.. La ricarica della EP600 con energia di rete negli orari a costi inferiori può anche realizzare efficacemente il trasferimento del carico energetico per ridurre le bollette mensili.

Posso installarla da me? Quando costa il servizio di installazione di BLUETTI in loco?

BLUETTI richiede un’installazione professionale. Effettueremo una valutazione secondo le condizioni della vostra casa e realizzeremo un progetto di installazione iniziale. Per la vostra sicurezza, l’installazione deve essere eseguita da un elettricista autorizzato. Il costo del servizio solitamente è compreso tra €1.500 e €2.500, a seconda degli installatori e di altri fattori. Per maggiore certezza, è possibile acquistare l’opzione con l’installazione inclusa dal sito ufficiale di Bluetti; con un supplemento di €1.500, per un totale di €11.499, BLUETTI coprirà tutti i costi delle attività relative all’installazione in Germania.

Informazioni su BLUETTI

Fin dall’inizio, BLUETTI ha cercato di restare fedele ad un futuro sostenibile attraverso soluzioni di stoccaggio dell’energia utilizzabili sia in ambienti interni sia all’esterno, offrendo al contempo un’eccezionale esperienza ecologica per tutti e per il nostro pianeta. Ecco perché BLUETTI si sta affermando in oltre 70 paesi ed è scelto da milioni di persone nel mondo. Per maggiori informazioni visitare il sito web BLUETTI all’indirizzo https://www.bluettipower.eu/

