Kia Sorento: nuove indiscrezioni sul restyling

Nel corso del 2024, la Kia Sorento sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, infatti, sarà riconoscibile per il design in linea con lo stile delle nuove Niro e Sportage. Inoltre, non è esclusa la configurazione X-Pro con la caratterizzazione da fuoristrada della carrozzeria.

Stando alle indiscrezioni, nella gamma europea della nuova Kia Sorento restyling potrebbe tornare la motorizzazione diesel 2.2 CRDi da 200 CV di potenza, più congeniale alla mole della SUV di medie dimensioni del costruttore sudcoreano. Tuttavia, sarà dotata della tecnologia Mild Hybrid da 48V.

Non mancheranno le novità per le versioni a propulsione ibrida Full Hybrid e Plug-In Hybrid, la cui potenza complessiva incrementerà rispettivamente fino a 250 CV e 300 CV. Inoltre, la nuova Kia Sorento Plug-In Hybrid dovrebbe essere accreditata dell’autonomia massima di circa 100 km nella modalità di guida elettrica.